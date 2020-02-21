Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе турецкой стороны. Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в Идлибской зоне деэскалации.

Путин и Эрдоган условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Также они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Эрдоган в ходе разговора подчеркнул необходимость сдерживания режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у Москвы и Анкары нет проблем с ситуацией в Идлибе. По его словам, главной целью турецких военных в Идлибе является сирийский режим. Он подчеркнул, что Россия и Турция наладили хорошие контакты.

Накануне формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.