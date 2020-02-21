Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Идлибе, сообщает ТАСС.

Как рассказали в администрации турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул необходимость сдерживания режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Также Москва и Анкара выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у Москвы и Анкары нет проблем с ситуацией в Идлибе. По его словам, главной целью турецких военных в Идлибе является сирийский режим. Он подчеркнул, что Россия и Турция наладили хорошие контакты.

Накануне формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.