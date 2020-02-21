В Минобороны Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

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У Москвы и Анкары нет проблем с ситуацией в Идлибе, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, главной целью турецких военных в Идлибе является сирийский режим.

"Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель – (Сирийский. – Прим. ред.) режим", – сказал Акар эфире CNN Turk.

Он подчеркнул, что Россия и Турция наладили хорошие контакты.

"Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией", – подчеркнул министр обороны Турции.

Ранее сообщалось, что формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.

Путин и Эрдоган договорились улучшить эффективность совместных действий в Сирии. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

