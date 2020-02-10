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Происшествия

20:58

Турция поразила 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.

"По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате артобстрелов наблюдательного пункта в сирийском Идлибе погибли пять военнослужащих и пять получили ранения. На прошлой неделе Турция направила дополнительные силы спецназа в Идлибскую зону деэскалации.

4 февраля Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов. По словам российского лидера, атаки боевиков сопровождались многочисленными жертвами среди мирного населения.

В министерстве иностранных дел России ранее сообщили о гибели российских военных в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что в это время военнослужащие пытались ввести в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии "режим тишины", однако террористы лишь нарастили атаки. В итоге за последние две недели они совершили свыше тысячи нападений.

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