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Политика

04 февраля, 23:45

Путин и Эрдоган договорились улучшить эффективность совместных действий в Сирии

политика безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Сообщается, что в разговоре президенты обсудили ситуацию в Сирии. Известно, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

"Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии", – отмечается на сайте.

Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов. По словам президента РФ, атаки боевиков сопровождались многочисленными жертвами среди мирного населения.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", – резюмировала пресс-служба.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не намерена обострять отношения с Россией. Кроме того, страна не будет отказываться от покупки российской системы ПВО С-400.

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