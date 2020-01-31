Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

Фото: ТАСС/Ammar Safarjalani/Zuma
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия выполняет свои обязательства в полном объеме, однако ситуация в Идлибе все еще остается напряженной. Песков пояснил, что в районе все еще находится большое количество террористов, которые атакуют позиции сирийской армии и авиабазу Хмеймим, передает РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по Сирии. Турецкий лидер отмечал, что в последнее время в Идлибе участились нападения со стороны режима, поддерживаемого Россией.
Также президент Турции предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по возрождению Астанинского процесса.
Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков опроверг данные об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации. Он подчеркнул, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют.
Режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. В 13:00 по московскому времени свою работу начали три пропускных пункта для мирных жителей. Гуманитарные коридоры были подготовлены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.
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