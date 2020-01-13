Трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии прошла в Москве

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Трехсторонняя встреча представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Сирии состоялась в Москве. Об этом сообщает гостелеканал Сирии Ikhbariya.

По информации телеканала, на встрече сирийская сторона потребовала абсолютного уважения суверенитета, независимости Сирии, а также немедленного вывода войск с ее территории.

Отмечается, что сирийская сторона также заявила о необходимости соблюдения Анкарой сочинского соглашения, которое предусматривает освобождение провинции Идлиб от террористов и вооружений и разблокировку трасс Алеппо – Латакия и Алеппо – Хама.

Режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. В 13:00 по московскому времени свою работу начали три пропускных пункта для мирных жителей. Гуманитарные коридоры были подготовлены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

