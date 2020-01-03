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Политика

13:06

Замглавы МИД РФ и глава временного правительства Ливии обсудили ситуацию в стране

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и глава Ливийского временного правительства Абдалла Тини обсудили ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку решения всех вопросов национальной повестки дня в Ливии через налаживание инклюзивного межливийского диалога с конечной целью создания в стране единых эффективных структур государственного управления, обеспечивающих территориальную целостность и суверенитет Ливии", – заявили в МИД РФ.

Переговоры состоялись по инициативе ливийской стороны. Представители двух стран созвонились по телефону.

Сейчас на территории Ливии одновременно действуют международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее турецкий парламент поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Ожидается, что турецкие военные могут обучать бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

В ноябре в МИД РФ опровергли переброску российских наемников в Ливию. По словам замглавы ведомства Сергей Рябков, Россия действует в интересах ливийского урегулирования, в том числе по линии ООН, и находится в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию.

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