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Общество

15:10

МИД России предупредил туристов о забастовках в Чили, Ливане и Италии

за рубежом безопасность туризм общество

Фото: ТАСС/Alberto Valdes/EPA

Министерство иностранных дел России предупредило туристов о забастовках в Чили, Ливане и Италии. В этих странах будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Общенациональная забастовка пройдет в Чили 26 ноября. Массовые манифестации вызовут сбои в работе общественного транспорта и государственных учреждений страны. С 28 по 30 ноября забастовка ожидается в Ливане, а 29 ноября в итальянском городе Апулия пройдет демонстрация профсоюза.

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты проанализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

В начале ноября Ростуризм порекомендовал российским туроператорам и агентам временно приостановить продажу туров в Боливию и дождаться более спокойного времени.

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