Эксперты определили самые опасные страны для туристов в 2020 году

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Эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

С помощью карты путешественники смогут узнать, какие опасности ждут их в той или иной стране. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Высокий риск заражения различными заболеваниями отмечен в африканских странах. К числу государств с крайне низким уровнем развития здравоохранения эксперты отнесли Йемен, Сирию и Северную Корею.

Ранее Ростуризм порекомендовал российским туроператорам и агентам временно приостановить продажу туров в Боливию и дождаться более спокойного времени. Тем, кто уже находится в Боливии, советуют принимать все меры для обеспечения личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность, а также избегать мест проведения массовых акций протеста.

