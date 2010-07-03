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Общество

13:23

Туроператоры не ждут скорого возобновления авиасообщения с Египтом

туризм общество

Фото: depositphotos/slava296

Туроператоры не надеются на скорое возобновление авиасообщения с Египтом. Об этом рассказал исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин, сообщает Интерфакс.

"Участники рынка не ожидают открытия с минуты на минуту, не учитывают такую вероятность при планировании на ближайшие месяцы и не резервируют под это самолеты", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что полеты на египетские курорты начнутся после того, как власти страны подтвердят безопасность направления.

Ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эль-Шейхом и Хургадой откладывается до 2020 года. В настоящее время египетские аэропорты не отвечают российским стандартам безопасности, несмотря на масштабную реконструкцию.

Россия прервала прямое авиасообщение с Египтом в 2015 году после теракта на рейсе Шарм-эль-Шейх – Петербург. Тогда погибли 224 человека – все, кто был на борту.

Россия отложила возобновление прямого авиасообщения с Египтом

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