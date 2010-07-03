Авиакомпании подготовят заявки на новогодние чартеры до 15 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росавиация обязала перевозчиков предоставить до 15 декабря заявки на чартеры в новогодние праздники.
"Программы, которые заведомо не смогут быть выполнены без нанесения ущерба интересам пассажиров, будет рекомендовано скорректировать", – говорится на сайте ведомства.
Перевозчикам также рекомендовали минимизировать сбойные ситуации. Компании должны обеспечить обязательное наличие резервных бортов, полностью ликвидировать и не допускать задержки свыше двух часов.
Чартер – авиарейс, который заказывает на основе арендного договора туристическая фирма или другое юридическое лицо. Они бывают нескольких видов: например, сплит – когда часть пути туристы преодолевают на регулярном рейсе, или чартер с отстоем – когда самолет доставляет пассажиров в пункт назначения, дожидается их, а затем увозит обратно. Однако самый популярный вид перевозок – это шаттл: самолет постоянно в течение определенного времени курсирует между двумя точками, доставляя и забирая пассажиров.
Большинство авиакомпаний осуществляют чартерные рейсы – "Аэрофлот", Ural Airlines, S7, "Якутия", Utair, NordStar Airlines. Однако существуют и перевозчики, ориентированные только на такой вид полетов: Pegas Fly, Azur Air, I FLY. Последние чаще всего либо принадлежат крупным туроператорам, либо находятся с ними в тесном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Египет могут возобновить. Маркетологи говорят, что сейчас другая экономическая политика, другие курс рубля и цены на топливо, чем в 2015 году. Поэтому цены на дорогу до египетских курортов не будут такими же, как раньше.
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