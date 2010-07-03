Названы самые дешевые пляжные направления в декабре

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) анонсировали "дешевый предновогодний сезон". С конца ноября и до второй половины декабря цены на путевки будут относительно низкими, говорится на сайте организации.

Самый доступный вариант для путешественников – "зимняя" Турция. Минимальная стоимость путевки в эти страны составляет 31,5 тысячи рублей (восьмидневный тур в Аланье по системе "все включено"). За 39,4 тысячи можно купить путевку на курорты Северного Гоа. Дороже обойдется отдых в ОАЭ, где средний чек составляет почти 88 тысяч, и Бахрейн, где турпакет на двоих на восемь ночей обойдется в 80 тысяч рублей.

Приобрести тур стоимостью до 50 тысяч рублей для двоих на 10 дней можно в Иорданию. Примерно по таким же ценам продаются путевки в Китай (Хайнань), Вьетнам, Израиль, Индонезию, на Шри-Ланку и Кубу.

Отдых в Доминикане, Мексике, на Мальдивах и Занзибаре будет стоить примерно 100-150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, во сколько может обойтись российским туристам новый налог, которым обложили турецкие отели. Теперь отельеры будут отчислять в казну так называемый сбор за проживание, а нагрузку переложат на отдыхающих. Налог за недельное пребывание туриста в "пятерке" составит примерно 22 доллара, то есть 1,5 тысячи рублей.

Однако специалисты считают, что, несмотря на новый налог, цены на туры в Турцию в целом могут даже снизиться. А произойдет это, если Россия и Египет договорятся о возобновлении чартерных рейсов.

