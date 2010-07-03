Более половины российских туристов берут с собой еду в самолет

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Более половины россиян берут с собой в самолет шоколадки, фрукты и бутерброды. Об этом свидетельствуют данные опроса туристического поисковика Aviasales.
Специалисты провели исследование среди 55 тысяч своих пользователей и выяснили, что они едят в самолете. Как отмечается, 52% авиапассажиров проносят на борт продукты.
"Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелетах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено – то за деньги. Поэтому пассажиры, чтобы сэкономить и точно поесть во время авиапутешествия, вынуждены заранее купить еду в магазине", – говорится в сообщении.
Как уточняется, среди популярных продуктов для перекуса респонденты перечислили мандарины, шоколадные батончики, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты.
"Опытные пассажиры также советуют брать с собой еду на рейсы лоукостеров, где "даже чашка чая может стоить три евро", – отметили в Aviasales.
Также путешественники рекомендуют планировать перекус во время длительных пересадок.
Ранее стало известно, что многим россиянам удается летать за границу за небольшие суммы, а иногда бесплатно. Профессиональный путешественник, трэвел-блогер Паша Глобус поставил себе планку – не тратить в поездках больше 15 евро в день, включая перелет. Ежедневно пару часов он тратит на поиск самых дешевых авиабилетов. Однажды из Норвегии на Маврикий (12 часов) Паша долетел в бизнес-классе всего за 117 евро, а из Эквадора в Мадрид вернулся бесплатно. Путешественник вовремя поймал сбой в электронной системе бронирования.
"Москва сегодня": электронная платформа для туристов Russpass появится в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: