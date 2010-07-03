Более половины российских туристов берут с собой еду в самолет

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Более половины россиян берут с собой в самолет шоколадки, фрукты и бутерброды. Об этом свидетельствуют данные опроса туристического поисковика Aviasales.

Специалисты провели исследование среди 55 тысяч своих пользователей и выяснили, что они едят в самолете. Как отмечается, 52% авиапассажиров проносят на борт продукты.

"Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелетах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено – то за деньги. Поэтому пассажиры, чтобы сэкономить и точно поесть во время авиапутешествия, вынуждены заранее купить еду в магазине", – говорится в сообщении.

Как уточняется, среди популярных продуктов для перекуса респонденты перечислили мандарины, шоколадные батончики, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты.

"Опытные пассажиры также советуют брать с собой еду на рейсы лоукостеров, где "даже чашка чая может стоить три евро", – отметили в Aviasales.

Также путешественники рекомендуют планировать перекус во время длительных пересадок.

Ранее стало известно, что многим россиянам удается летать за границу за небольшие суммы, а иногда бесплатно. Профессиональный путешественник, трэвел-блогер Паша Глобус поставил себе планку – не тратить в поездках больше 15 евро в день, включая перелет. Ежедневно пару часов он тратит на поиск самых дешевых авиабилетов. Однажды из Норвегии на Маврикий (12 часов) Паша долетел в бизнес-классе всего за 117 евро, а из Эквадора в Мадрид вернулся бесплатно. Путешественник вовремя поймал сбой в электронной системе бронирования.