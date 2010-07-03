Эксперты развеяли популярные мифы об экономии в отпуске

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Эксперты развенчали популярные мифы об экономии в путешествиях, пишет The Sun.

По словам специалистов в области туриндустрии, вторник больше не стоит считать лучшим днем для покупки авиабилетов. Прежде авиакомпании размещали новые предложения по перелетам в понедельник, что позволяло найти более выгодные тарифы во вторник. Однако теперь обновления на сайтах делают ежедневно и "поймать" лучший тариф во вторник не получится, отметил консультант в области авиации платформы Consumer Reports Уильям Макги.

Также неверно думать, что билеты туда-обратно обойдутся дешевле, чем в одну сторону, подчеркнули эксперты. По их словам, напротив, нередко можно сэкономить, приобретая перелеты двумя разными авиакомпаниями.

Мнение о том, что лететь с пересадками всегда дешевле, тоже оказалось мифом. Как пояснил тревел-аналитик Генри Хартефельдт, авиакомпании используют весьма непростые системы ценообразования и поэтому каждый случай уникален.

Бронирование билетов задолго до вылета также отнюдь не всегда позволяет сэкономить. Сотрудники крупного сервиса по бронированию билетов рекомендовали туристам покупать билеты за три месяца до поездки. По их опыту, это – оптимальное время, так как, приобретая перелет раньше, можно "нарваться" на средний тариф.

Кроме того, эксперты назвали ложными представления о том, что самые дешевые билеты всегда предоставляют лоукостеры. Туристам посоветовали проверять стоимость билета с включенными питанием, багажом и забронированным местом, ведь в итоге может оказаться, что более крупные перевозчики предлагают сопоставимые тарифы.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что россияне, которые хотят провести ноябрьские праздники за рубежом, чаще всего интересуются Турцией, Кипром, ОАЭ и Израилем. Он отметил, что поездки обычно бронируют на несколько дней или максимум неделю. При этом самыми выгодными Барзыкин назвал внутренние маршруты, такие как Золотое кольцо, Подмосковье, Санкт-Петербург или Псков.