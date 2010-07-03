Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российские туристы в качестве альтернативы Турции могут выбрать страны Средиземноморья, которые сравнимы с Антальей по цене, инфраструктуре и погоде. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.



По его словам, в первую очередь можно отправиться на Кипр, а также в Балканские страны. Барзыкин также назвал Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.

Как стало известно ранее, россияне активно скупают туры в Турцию на октябрь. По данным туроператоров, на первую половину месяца почти все рейсы в Анталью переполнены. Купить тур возможно только ближе к концу месяца.

В этой связи многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки. Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе.

В 2019 году российские туристы установили рекорд посещаемости Турции. За восемь месяцев страну посетили 4,8 миллиона россиян, что на 15,4 процента больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным АТОР, в топ-5 направлений на ноябрьские даты у жителей Центральной России вошли как черноморские курорты, так и традиционно популярные экскурсионные направления. Лидером текущего спроса у большинства является Сочи, где очень востребован отдых на побережье и в отелях Красной Поляны. На втором месте по спросу Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. Также есть спрос на такие курорты Краснодарского края, как Анапа и Геленджик, востребован Крым, экскурсионные туры в Калининград и в Москву.