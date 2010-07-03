Москвичам рекомендовали возвращаться из-за границы за четыре дня до выхода на работу

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Российским туристам рекомендовали возвращаться из отпуска за границей за четыре дня до выхода на работу. Это позволит избежать стресса от акклиматизации, рассказал Агентству "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он также отметил, что если вы находились в стране с другим часовым поясом, то перед возвращением стоит провести коррекцию режима дня, приблизив его к домашнему. Возвращаться лучше вечером, чтобы после путешествия организм отдохнул во время ночного сна.

При планировании отпуска в стране с другими погодными условиями оптимально будет задержаться там на срок не менее двух недель. Это связано с тем, что акклиматизация займет шесть-семь дней.

Чтобы смягчить стресс от акклиматизации во время отпуска, необходимо пить больше чистой воды, не загорать на пляже с 11:00 до 16:00 и не находиться под открытым солнцем более 15 минут. Лучше держаться в тени, если есть хронические заболевания.

В рацион следует включать больше фруктов и овощей, не стоит переедать. Нахлдясь на отдыхе стоит снизить нагрузку на организм.

Москва второй год подряд вошла в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".