Более 90 смертей россиян на турецких курортах за лето: кто проверит отели и как защититься

На курортах Турции только за последний месяц пострадали в ДТП 22 российских туриста, еще двое детей получили ожоги от раскаленного масла во время кулинарного шоу и трое россиянок утонули в бассейне. Рассказываем, какие проверки планируют проводиться в турецких отелях, как заранее подготовиться к безопасному отдыху и что делать в случае экстренной ситуации на курорте.



Фото: ТАСС/Zuma/Diego Cupolo

Больше 90 смертей за летний сезон

Еще в начале сентября посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в 2019 году на отдыхе в Турции скончались 88 россиян, также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации. И буквально в течение двух недель после его заявления произошло еще несколько смертельных случаев российских туристов.

Сразу три смерти произошли в бассейне. 19-летняя москвичка плавала в аквапарке с маской в присутствии мамы и в какой-то момент почувствовала себя плохо, стала тонуть. Мать не сразу поняла, что случилось, но сотрудники вытащили дочь и оказали первую помощь. Москвичку срочно доставили в НИИ имени Склифосовского, где она в течение восьми дней находилась под наблюдением врачей, но 2 сентября девушка скончалась. Другой случай произошел в курортной зоне Окурджалар в отеле Maya World Beach, там в бассейне утонула девочка 2013 года рождения.

Еще одна 12-летняя россиянка умерла в больнице в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна в отеле Sunhill. Ее папа нырнул на помощь, подоспели еще семеро мужчин. Насос остановили, но это не помогло: пришлось сломать трубу, руку девочки удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась. Дело направлено в прокуратуру, сотрудников отеля задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в Турции детей



В некоторых экстренных случаях удается избежать жертв, но серьезные травмы люди все же получают. На отдыхе в Анталье повар устроил на ужине кулинарное шоу, во время которого облил раскаленным маслом двух мальчиков в возрасте 10 и 3,5 лет. У одного из них обожжено почти 30 процентов тела, всего травмировано восемь человек. Случай признан страховым, лечение детей и обратный перелет оплачивает отель вместе со страховой компанией.

Несмотря на все несчастные случаи, нельзя делать выводы о том, что отдых в Турции становится опасным. По словам Ерхова, увеличение количества смертей россиян на турецких курортах связано с ростом турпотока из РФ. С ним согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, который отметил, что направление пользуется высоким спросом и является одним из самых крупных "выездных рынков". Поэтому называть его очень рискованным неправильно.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Просто при большом турпотоке естественно, что какая-то часть людей простужается, травится и так далее.

То же касается и ДТП с участием туристов. Происшествия, конечно, случаются (вспомним недавнюю аварию с перевернувшимся автобусом в Анталье, где пострадали 22 российских туриста). Тем не менее генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков отмечает, что даже с учетом таких аварий в целом в Турции "ситуация с автобусами значительно улучшилась и количество ДТП с автобусами с туристами значительно уменьшилось за последние несколько лет".

Проверка отелей

В то же время российская сторона намерена выразить турецким партнерам озабоченность по поводу участившихся несчастных случаев. Генсек РТФО Сергей Марков в диалоге с Москвой 24 рассказал о том, что вопрос будет рассмотрен в ноябре на заседании подгруппы по безопасности Общественного совета при Ростуризме. Турецким отельерам будет предложено провести проверку безопасности и доложить о сбоях, если они есть.





Сергей Марков генсек Российско-турецкого форума общественности Они проводят эту проверку и после этого нам докладывают, как работает система и что ими сделано для улучшения этой работы.

Марков полагает, что такие проверки могут быть проведены в течение ближайшей зимы, чтобы "перед началом нового сезона работа системы была улучшена". Вместе с этим эксперт отмечает, что "сертификация и аттестация есть практически у всех отелей", однако недобросовестное руководство, желая сэкономить, сокращает затраты на какие-то технические нужды. Например, надо делать проверку раз в год, а они делают это раз в два года.

Поэтому, если вы собрались на отдых, эксперт рекомендует самостоятельно зайти на сайт отеля, а лучше почитать отзывы туристов. Это как минимум позволит вам понять, есть ли в отеле медпункт, далеко ли больница и как реагирует персонал при возникновении опасных ситуаций. Кстати, учтите, что в Турции вообще мало где при отелях есть медпункты, поэтому желательно перед отдыхом запастись собственной аптечкой, куда войдет минимальный набор для первой помощи (обезболивающее, жаропонижающее, антисептик, таблетки от диареи, пластырь и бинт).

Страховка

Фото: ТАСС/Zuma/Ferhat Dervisoglu

Даже если в отеле есть врачи, они не всегда сотрудничают со страховой компанией, полис которой есть у вас на руках. Поэтому обязательно заранее узнайте у страховой, будет ли покрываться ваше обращение к медперсоналу, который находится при отеле. Если нет, то вам могут выставить счет при выселении.

"Сейчас минимальный размер страхования для выезжающего за рубеж составляет два миллиона рублей", – говорит адвокат Клуба защиты прав туристов Федор Коробков. "При этом минусом в такой страховке является наличие франшизы, поэтому при обращении в медицинское учреждение туристу в любом случае необходимо будет заплатить определенную сумму".





Федор Коробков адвокат Клуба защиты прав туристов Есть и достаточно жесткие правила страхования, которые не распространяются на случаи, связанные с хроническими заболеваниями и обострениями, на беременность, на состояние алкогольного обвинения, на занятие каким-то видом спорта. Там покрываются только несчастные случаи во время поездки, достаточно несущественный перечень.

С такой страховкой могут возникнуть проблемы даже с базовыми случаями перегрева на солнце. По факту вам нужно лететь на отдых полностью здоровым, никуда не ходить и ничего не делать, тогда страховка будет вас "оберегать".

Федор Коробков рекомендует брать расширенную страховку с большей суммой покрытия, например, 100 тысяч долларов. Она должна покрывать все возможные риски, включая обострение хронических заболеваний, и не включать оговорки по поводу алкогольного опьянения.





Федор Коробков адвокат Клуба защиты прав туристов Медицина за границей достаточно дорогая, и если с вами произойдет какое-то несчастье и вас придется вывозить самолетом санитарной авиации, которая стоит 50 тысяч долларов, то не придется залезать в долги, чтобы покрыть всю сумму.

При этом такая страховка будет не сильно дороже. Две-три тысячи рублей сверху, зато вы не будете беспокоиться по поводу медицинской помощи на отдыхе.

Еще один важный момент – необходимо проверить, чтобы в стране, куда вы летите, было представительство страховой, которое будет заниматься организацией медицинской помощи. В ином случае вам придется самим платить, потом собирать все чеки и уже по возвращении разбираться с компенсацией издержек.

Также перед поездкой необходимо внимательно прочитать страховой полис, там обязательно должен быть указан номер местного круглосуточного телефона. По нему вы в любой момент сможете обратиться за медицинской помощью, а также получить рекомендации сотрудников страховой, чтобы потом не было оснований и вопросов по покрытию расходов.

Бдительность превыше всего

Фото: ТАСС/Zuma/Diego Cupolo

Однако не стоит думать, что все несчастные случаи происходят по вине сотрудников отелей или халатного отношения к контролю и сертификации услуг для туристов. Генсек Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал, что чаще всего причинами смертельных случаев с российскими туристами в Турции становятся неумеренность в употреблении спиртного и невнимательность на улицах городов.





Сергей Марков генсек Российско-турецкого форума общественности Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится. Нужно взять за правило: исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе.

Также Марков напомнил о том, что в жарком климате есть вероятность обострения любых заболеваний и состояния здоровья человека. Особенно внимательными и осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями и женщины на последних сроках беременности.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов также одной из причин смертей на курортах назвал проблемы со здоровьем.





Алексей Ерхов посол РФ в Анкаре Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое.

В случаях недомогания нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачу при отеле, а также связываться со страховыми компаниями, представителями туроператора или генконсульством.

О бдительности не стоит забывать и тем, кто выезжает на отдых с детьми. Генконсул России в Анталье Олег Рогоза советует тщательно следить за своими детьми и не ослаблять бдительность, даже несмотря на наличие спасателей при бассейнах.





Олег Рогоза генконсул России в Анталье Настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах.

Наталья Лоскутникова, Анатолий Федотов