Посол РФ объяснил рост числа погибших российских туристов в Турции

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Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что в 2019 году на отдыхе в Турции скончались 88 россиян. Также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

По его словам, это связано с ростом турпотока из РФ. Ерхов указал, что российские и турецкие ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

Дипломат выразил надежду, что совместными усилиями удастся "переломить негативную тенденцию". При этом среди причин происходящего он назвал проблемы со здоровьем.

"Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, – сказал он. – Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое".

Ерхов также отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристами, и призвал соблюдать правила дорожного движения.

В то же время посол напомнил, что употребление алкоголя "почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев", передает РИА Новости.

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза ранее рассказал, что зачастую туристы злоупотребляют алкоголем, невнимательны на воде и проявляют беспечность при выезде на экскурсии.