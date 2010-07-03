СК выяснит обстоятельства смерти москвички после инцидента в турецком аквапарке

12:46
12:46
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Фото: sealanya.com
По факту смерти 19-летней студентки столичного вуза после купания в аквапарке в Турции возбуждено уголовное дело, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Девушка скончалась 2 сентября в НИИ имени Склифосовского, куда ее доставили из Турции. Сам инцидент произошел в аквапарке Sealanya Sea Park в курортном регионе Анталья. Девушка плавала в маске в бассейне в присутствии матери, которая не сразу поняла, что дочери стало плохо. Причина недомогания пока не сообщается. В аквапарке заявили, что их сотрудники оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую. В Турции девушка находилась под наблюдением врачей на протяжении восьми дней.
Это не первая трагедия, случившаяся с отдыхающими в Турции россиянами в этом году. В конце августа двенадцатилетняя россиянка, пострадавшая из-за несчастного случая в бассейне отеля в Бодруме, умерла в больнице. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Насос остановили, однако руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка захлебнулась.
Еще об одном несчастном случае стало известно 3 сентября. В отеле Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар утонула россиянка 2013 года рождения.
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