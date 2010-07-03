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Общество

03:18

Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса

общество туризм за рубежом

Фото: depositphotos/slava296

Российские туристы активно скупают туры в Турцию на октябрь. Как сообщили "Интерфаксу" туроператоры, на первую половину месяца почти все рейсы в Анталью переполнены. Купить тур возможно только ближе к концу месяца.

В этой связи многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки. Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе.

По словам экспертов, в целом спрос на поездки в октябре увеличился на 5-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса связали со школьными каникулами, которые приходятся на первую половину октября.

Ранее сообщалось, что российские туристы установили рекорд посещаемости Турции в 2019 году. За восемь месяцев страну посетили 4,8 миллиона россиян, что на 15,4 процента больше, чем за тот же период годом ранее.

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