Названы популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники

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Россияне, которые планируют провести ноябрьские праздники за рубежом, чаще всего интересуются Турцией, Кипром, ОАЭ и Израилем. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что поезду в ноябрьские праздники бронируют на несколько дней или максимум неделю, передает Агентство "Москва". По словам Барзыкина, спрос на путевки находится на уровне прошлого года.

Самыми выгодными он назвал внутренние маршруты, к примеру, Золотое кольцо, Подмосковье, Санкт-Петербург или Псков. Лидерами по бронированию являются Сочи и Крым.

Барзыкин подтвердил, что некоторые отели Турции действительно забронированы на 100%, однако сообщения о том, что в страну нельзя попасть, сильно преувеличены.

Как стало известно ранее, россияне активно скупают туры в Турцию на октябрь. По данным туроператоров, на первую половину месяца почти все рейсы в Анталью переполнены. Купить путевку возможно только ближе к концу месяца.

В этой связи многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки. Большинство туристов оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе.

В 2019 году российские туристы установили рекорд посещаемости Турции. За восемь месяцев страну посетили 4,8 миллиона россиян, что на 15,4 процента больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным АТОР, в топ-5 направлений на ноябрьские даты у жителей Центральной России вошли как черноморские курорты, так и традиционно популярные экскурсионные направления. Лидером текущего спроса у большинства является Сочи, где очень востребован отдых на побережье и в отелях Красной Поляны. На втором месте в рейтинге Санкт-Петербург, на третьем – Подмосковье. Также есть спрос на такие курорты Краснодарского края, как Анапа и Геленджик, востребован Крым, экскурсионные туры в Калининград и в Москву.