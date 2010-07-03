Алкоголь и полотенца: что туристы чаще всего воруют из отелей

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Сотрудники отелей рассказали, какие вещи чаще всего увозят с собой постояльцы из гостиниц. Чаще всего люди воруют алкоголь, полотенца и халаты, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Я раньше встречал наших гостей и сам лично приветствовал, рассказывая правила проживания. Говорил, что все включено только на территории отеля. Кушать и пить можно круглосуточно. Все соглашались, кричали, что знают, меня не слушали. Я эту идею забросил: понял, что воруют не от незнания, а потому, что для некоторых это спорт", – сказал управляющий пятизвездочным отелем в турецкой Алании Мустафа.

Сотрудники отелей говорят, что уносят люди не только еду. Помимо алкоголя и полотенец, они также могут взять с собой батарейки, чайники и туалетную бумагу.

Сотрудница пятизвездочного отеля в Москве Ирина рассказала, что в их заведении часто проходили медицинские конференции, и люди уносили с собой все, что можно положить в сумку. Например, с кофе-брейков многие уносили ложки, вилки, креманки, соусники. Другая сотрудница столичного элитного отеля по имени Марина отметила, что однажды туристы из Китая попытались увезти с собой чайник из номера, потому что ехали дальше в путешествие, а в отельном чайнике им было удобно заваривать лапшу.

Также сотрудники отелей отметили несколько веселых случаев с вещами, которые забывали постояльцы. Например, некоторые звонили в отель с просьбой вернуть забытую вещь – пачку сигарет, килограмм черной икры, портрет Путина.

Ранее стало известно, что российские туристы попытались вывезти из трехзвездочного отеля в Сиде чемодан еды. На выезде из отеля менеджер попросила туристов показать содержимое. Внутри оказались бутылки с водой и фрукты со шведского стола.

