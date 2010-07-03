Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции. Об этом сообщает турецкая газета Haberturk.

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат. Когда туристы собирались домой, один из персонала попросил туриста показать содержимое пакета. В чемодане лежали блюда, которые давали на завтрак, фрукты и напитки.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turistin otelden ayrılırken kontrol edilen valizinden kahvaltılık ürünler, meyve ve sebze ile içecekler bulundu. Rus turist hakkında tutanak tutuldu! https://t.co/NUvseyjtTX — Habertürk (@Haberturk) 30 сентября 2019 г.



Сотрудники отеля изъяли у отдыхающих пакет с содержимым, после чего туристы покинули гостиницу. По словам персонала, в отеле запрещено выносить еду и напитки в номера. Эти правила прописаны в документах.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" – заявил представитель отеля.

