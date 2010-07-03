Россияне нашли способы сэкономить на авиабилетах

Россияне нашли способ не платить за перелеты за границу

Россияне не готовы платить больше за билеты. Многим удается летать за границу за небольшие суммы, а иногда бесплатно, рассказали на телеканале Москва 24.



Профессиональный путешественник, трэвел-блогер Паша Глобус поставил себе планку – не тратить в поездках больше 15 евро в день, включая перелет. Ежедневно пару часов он тратит на поиск самых дешевых авиабилетов.

Однажды из Норвегии на Маврикий (12 часов) Паша долетел в бизнес-классе всего за 117 евро, а из Эквадора в Мадрид вернулся бесплатно. Путешественник вовремя поймал сбой в электронной системе бронирования.

Изменение цен на билеты у российских авиаперевозчиков пока не заставили его пересматривать бюджеты своих поездок. Но и не заметить их блогер не мог.

"Ну а в принципе подорожание билетов если сравнивать год к году, оно есть, но оно не такое сильное как должно было быть", – считает он.

Трэвел-блогер советует искать билеты через сайты разных стран, потому там может быть разное налогообложение. Разные агенты предлагают разные цены на одну и ту же авиакомпанию, на один и тот же рейс.

Более выгодные билеты на чартеры можно отыскать и в странах Северной Европы – с вылетом из Копенгагена, Стокгольма или Хельсинки. Есть специализированные порталы, которые вылавливают ошибки компьютерных систем бронирования. Они позволяют купить авиабилет, например, из Мадрида в Нью-Йорк и обратно всего за сотню евро.

Перевозчики в то же время жалуются на текущую ситуацию. Деньги, вырученные за билеты, с трудом покрывают основные издержки отечественных авиакомпаний.

Покупая билет, пассажир оплачивает работу экипажа, ремонт самолета, обслуживание в аэропорту и топливо. Эти расходы с каждым годом растут, иногда быстрее инфляции. Топливо в прошлом году подорожало на 30 процентов.

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров объяснил, что авиакомпании исчерпали все возможности по внутренней оптимизации своих расходов. За счет этого они держали относительно низкие цены на авиабилеты.

"Уже сейчас по итогам прошлого года и по итогам нынешнего года они несут достаточно существенные убытки", – заключил он.

Долговая нагрузка увеличивается, и многие авиакомпании почти не в состоянии обслуживать проценты по кредитам. Риск того, что авиаотрасль без государственной поддержки столкнется с кризисом, очень велик. Часть самолетов может не вернуться в строй после ремонта.

"В прошлом году и в позапрошлом году у некоторых авиакомпаний была такая ситуация. Была техника. Был персонал, но у них не было средств для того чтобы поднять эти самолеты в воздух", – напомнил Гусаров.

Поручение президента России выделить до конца месяца средства из резервного фонда для компенсации части расходов авиакомпаний поддержит отрасль. Но это не решит главную проблему. Россияне не готовы платить за билеты больше. Наоборот.

"Если мы смотрим на внутренне российские перевозки, где-то снижение чека мы видим на 7%. Если в абсолютной величине мы говорим, было 8 тысяч рублей – сейчас около 7 тысяч рублей средний чек внутри страны на новогодние праздники. Если говорить про международные линии, конечно, там будет несколько дороже, но тем не менее мы видим снижение также стоимости среднего чека с 30 тысяч до 25", – отметил гендиректор онлайн-ресурса по продаже авиабилетов Игорь Константинов.

На скорый допуск в Россию крупных зарубежных лоукостеров рассчитывать не стоит. Со своей ценовой политикой они могли бы обойти отечественных авиаперевозчиков, чего в правительстве допустить не могут.

16 октября стало известно, что с 28 октября билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро. Это связано с тем, что в стоимость включили регистрацию клиентов на стойках аэропортов.