Аналитики назвали самые выгодные направления для поездок в ноябрьские праздники

Фото: ТАСС/https://b1.m24.ru/c/1276087.580xp.jpgВиктор Драчев
Самым выгодным направлением для путешествий за границу в предстоящие ноябрьские праздники станет Минск. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные рейтинга, составленного одним из туристических агентств.
Билет на самолет в обе стороны обойдется в 6,2 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занимает Гюмри (Армения), стоимость билетов начинается от 11,5 тысячи рублей.
Не ударят по бюджету поездки в Ригу (Латвия) – от 12,2 тысячи рублей, Лейпциг (Германия) – от 13,2 тысячи рублей и Братиславу (Словакия) – от 14,4 тысячи рублей за авиабилеты туда и обратно.
В число доступных направлений внутри страны с вылетом из Москвы туда-обратно вошли поездки в Мурманск (от 5 тысяч рублей), Санкт-Петербург (5,3 тысячи рублей), Казань (от 6,8 тысячи рублей), Краснодар (от 6,9 тысячи рублей) и Набережные Челны (7,2 тысячи рублей).
Обойдутся недорого путешествия на поезде с выездом из Москвы. Особенно выгодными стали билеты в Ярославль (сидячий от 563 рублей), Орел и Рязань (сидячий от 654 рублей), а также Курск (сидячий от 972 рублей). Суммы указаны за поездку в одну сторону.
Ранее стало известно, что в этом году ноябрьские праздники обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это касается путешествий как за рубеж, так и по стране.
По словам Ломидзе, путешествие внутри страны семье из трех человек обойдется в 25–30 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка за границу, но уже на двоих.
Среди наиболее приоритетных направлений для поездок по России – Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья, а среди иностранных городов – Берлин, Прага и Амстердам.
В этом году россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Отдыхать россияне будут с 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.
День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.
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