Эксперты рассказали, во сколько обойдутся туристам ноябрьские праздники

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

В этом году ноябрьские праздники обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом, сообщает газета "Известия".

Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это касается путешествий как за рубеж, так и по стране.

По словам Ломидзе, путешествие внутри страны семье из трех человек обойдется в 25–30 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка за границу, но уже на двоих.

Среди наиболее приоритетных направлений для поездок по России – Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья, а среди иностранных городов – Берлин, Прага и Амстердам.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что турпоток на ноябрьские праздники в целом по всем направлениям вырос на 5–7%.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что с учетом длины праздников в этом году будет большой спрос на сити-брейки – поездки в другие города на выходные. По его словам, это могут быть туры как в Европу, так и бывшие союзные республики, поскольку лететь недалеко и недорого.

В целом, по данным туроператоров, россияне не готовы тратить большие суммы на ноябрьские праздники, поскольку предпочитают отложить деньги на более длительную поездку в новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.

Российские курорты Черноморского побережья лидируют в рейтинге наиболее бюджетных мест для отдыха с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, на третьей расположилась Турция.

