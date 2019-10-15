"Победа" повысит цены на авиабилеты из-за рубежа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро из-за включения в стоимость регистрации клиентов на стойках аэропортов.
Как пишет газета "Ведомости", цена будет повышена 28 октября с началом зимней навигации.
По словам представителя авиаперевозчика Елены Селивановой, рост цен связан с решением Мосгорсуда удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
8 октября суд запретил лоукостеру взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейсы на стойках аэропорта при вылете в Россию.
Селиванова напомнила, что в России подобная плата включена в цену авиабилета, а в зарубежных аэропортах компании платят за регистрацию на стойке отдельно.
Она добавила, что средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40 процентов.
Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года. Отмечалось, что на такой шаг "дочка" "Аэрофлота" была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за роста цен на топливо.
Ранее "Победа" отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на своем сайте. Там пояснили, что решение приняли "для большего удобства клиентов".
"Победа" намерена обжаловать решение суда об отмене платной регистрации
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