"Победа" повысит цены на авиабилеты из-за рубежа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на 25 евро из-за включения в стоимость регистрации клиентов на стойках аэропортов.

Как пишет газета "Ведомости", цена будет повышена 28 октября с началом зимней навигации.

По словам представителя авиаперевозчика Елены Селивановой, рост цен связан с решением Мосгорсуда удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

8 октября суд запретил лоукостеру взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейсы на стойках аэропорта при вылете в Россию.

Селиванова напомнила, что в России подобная плата включена в цену авиабилета, а в зарубежных аэропортах компании платят за регистрацию на стойке отдельно.

Она добавила, что средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40 процентов.

Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года. Отмечалось, что на такой шаг "дочка" "Аэрофлота" была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за роста цен на топливо.

Ранее "Победа" отменила сбор за оплату авиабилетов банковской картой на своем сайте. Там пояснили, что решение приняли "для большего удобства клиентов".