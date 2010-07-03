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Москва 24

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Общество

01:15

Авиакомпания "Россия" передаст "Победе" четыре Boeing 737

общество транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Россия" отдаст четыре самолета Boeing 737-800 "Победе" и три – "Аэрофлоту".

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Аэрофлота", перераспределение самолетов внутри группы компаний – распространенная практика.

Уточняется, что "Аэрофлот" рассматривает возможность забазировать самолеты в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании.

С учетом перераспределения развитие среднемагистральной маршрутной сети "Аэрофлота" сосредоточится в петербургском аэропорту Пулково, говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что "Победа" заберет четыре самых новых самолета Boeing 737NG в связи со слишком большим спросом на услуги лоукостера.

Ранее Мосгорсуд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отменить платную регистрацию пассажиров "Победы" в зарубежных аэропортах.

В авиакомпании заявили, что дочерний лоукостер "Аэрофлота" оспорит решение. Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года.

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