Авиакомпания "Россия" передаст "Победе" четыре Boeing 737

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Авиакомпания "Россия" отдаст четыре самолета Boeing 737-800 "Победе" и три – "Аэрофлоту".
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Аэрофлота", перераспределение самолетов внутри группы компаний – распространенная практика.
Уточняется, что "Аэрофлот" рассматривает возможность забазировать самолеты в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании.
С учетом перераспределения развитие среднемагистральной маршрутной сети "Аэрофлота" сосредоточится в петербургском аэропорту Пулково, говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что "Победа" заберет четыре самых новых самолета Boeing 737NG в связи со слишком большим спросом на услуги лоукостера.
Ранее Мосгорсуд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отменить платную регистрацию пассажиров "Победы" в зарубежных аэропортах.
В авиакомпании заявили, что дочерний лоукостер "Аэрофлота" оспорит решение. Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года.