"Победа" оспорит решение суда об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах

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"Победа" оспорит решение Мосгорсуда, который поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отменить платную регистрацию пассажиров лоукостера в зарубежных аэропортах. Об этом сообщил Агентству "Москва" официальный представитель авиакомпании.

"Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех", – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что более 90% клиентов "Победы" регистрируются бесплатно онлайн. "А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту", – пояснил представитель лоукостера.

В апреле Щербинский суд столицы признал законной платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах.

Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года. На такой шаг, объявила авиакомпания, она была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной. В руководстве лоукостера подчеркивают, что их новые правила – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании.

Кроме того, 11 июля "Победа" отменила сбор за оплату билетов на сайте авиакомпании. Ранее при оплате банковской картой взимался сбор в размере 2% от стоимости билета. Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков пояснил, что решение об отмене сбора приняли "для большего удобства клиентов", так как около 75% пассажиров покупают билеты на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение.