"Победа" оспорит решение суда об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах

Фото: ТАСС/Алексей Копаев
"Победа" оспорит решение Мосгорсуда, который поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отменить платную регистрацию пассажиров лоукостера в зарубежных аэропортах. Об этом сообщил Агентству "Москва" официальный представитель авиакомпании.
"Будем оспаривать. Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех", – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что более 90% клиентов "Победы" регистрируются бесплатно онлайн. "А кто хочет, чтобы его зарегистрировал агент в аэропорту, оплачивает эту услугу аэропорту", – пояснил представитель лоукостера.
В апреле Щербинский суд столицы признал законной платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах.
Платная регистрация в зарубежных аэропортах была введена в конце октября 2018 года. На такой шаг, объявила авиакомпания, она была вынуждена пойти, чтобы не повышать тарифы из-за резкого роста цен на авиатопливо. За регистрацию в зарубежном аэропорту пассажиру придется заплатить 25 евро, но онлайн-регистрация на сайте осталась бесплатной. В руководстве лоукостера подчеркивают, что их новые правила – это мотивация клиентов к самостоятельной регистрации для сокращения расходов авиакомпании.
Кроме того, 11 июля "Победа" отменила сбор за оплату билетов на сайте авиакомпании. Ранее при оплате банковской картой взимался сбор в размере 2% от стоимости билета. Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков пояснил, что решение об отмене сбора приняли "для большего удобства клиентов", так как около 75% пассажиров покупают билеты на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: