Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника "Победы"

Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь на 1 июля. Пассажиры опоздали на посадку рейса DP147 из аэропорта Внуково в Анапу. Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Сотрудник авиакомпании предложил им купить новый билет, после чего один из них начал проявлять агрессию, а затем пнул мужчину ногой в голову.

От удара последний потерял сознание. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Внуково проводят проверку по данному факту. Личность злоумышленника установлена. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.