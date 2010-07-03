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16:26

В России может появиться служба воздушных маршалов

транспорт безопасность общество

16:26

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России может появиться служба воздушных маршалов, если такую идею поддержат авиапассажиры. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.

По его словам, в России за пять месяцев 2019 года на рейсы не были допущены 177 человек. Это больше, чем в прошлом году (167 человек). "К административной ответственности 36 человек привлекли. В ряде случаев решается вопрос о возбуждении уголовных дел", − уточнил Калинкин Агентству "Москва". "Что касается введения службы воздушных маршалов, то за это должны высказаться пассажиры", − добавил он.

Как пояснил Калинкин ИА "НСН", обсуждая возможность учреждения должности воздушных маршалов, специалисты изучают опыт других стран. При этом начальник управления на транспорте МВД по ЦФО подчеркнул, что "решение такой задачи происходит не на государственном уровне, а на уровне авиакомпаний", так как "основное бремя финансовой нагрузки ляжет на них".

"Также свое мнение должны высказать пассажиры", − отметил собеседник агентства. По его словам, авиакомпаниям следует ужесточить правила посадки на борт лиц в состоянии опьянения. "Но каждый самолет взять под сопровождение полиции не получится − слишком много рейсов. Пока что есть перечень отработанных действий экипажа в подобных случаях", − подытожил Калинкин.

В 2018 году российским авиакомпаниям разрешили заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, вступившими в силу 4 июня.

Авиакомпания "Аэрофлот" предложила предоставить экипажу право использовать средства сдерживания к авиадебоширам, действия которых представляют угрозу для других пассажиров и безопасности полета в целом. 30 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов.

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транспорт безопасность общество

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