Госдума одобрила законопроект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о применении экипажем средств сдерживания авиадебоширов. Автором законодательной инициативы выступил член Комитета по транспорту и строительству, депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом и требует принятия незамедлительных мер по его пресечению", – говорится в пояснительной записке.

Автор документа отметил необходимость предоставлять командиру самолета право отдавать распоряжения членам экипажа о пресечении ими противоправных действий лиц с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту воздушного судна.

"Принятие данного законопроекта позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна и предотвращать нанесение вреда жизни или здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, а также угрозу безопасности полета", – пояснил автор документа.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предложила предоставить экипажу право использовать средства сдерживания к авиадебоширам, а также увеличить срок их нахождения в черном списке с одного года до минимум трех лет.

В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.

Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".

