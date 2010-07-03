Суд арестовал авиадебошира с рейса Новосибирск − Москва

Суд арестовал пассажира рейса Новосибирск − Москва, который устроил пьяный дебош на борту и напал на экипаж лайнера. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным ведомства, сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте продолжают расследовать уголовное дело в отношении 36-летнего авиадебошира. Отмечается, что арестованный совершил хулиганские действия на борту самолета, а затем оскорбил сотрудника правоохранительных органов.
"Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу", − цитирует сообщение СК Агентство "Москва".
Инцидент произошел утром 14 мая. Пьяный пассажир самолета Новосибирск − Москва, стоявшего во втором терминале внутренних авиалиний аэропорта Толмачево, начал оскорблять окружающих. Он "демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна", пояснили в СК.
Мужчина не реагировал на замечания экипажа, а затем ударил командира, второго пилота и бортпроводника. После этого на борт вызвали полицию. Когда буйного пассажира попытались отвести в дежурную комнату для составления протокола, он также публично оскорбил полицейского.
В результате конфликта старший бортпроводник получил перелом ноги. Вылет пришлось задержать почти на 20 минут. В отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
Как подчеркнули в авиакомпании "Аэрофлот", устроившего драку включат в "черный список" авиадебоширов. Ему могут отказать в дальнейших перевозках в течение года.
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