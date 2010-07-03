Уголовное дело возбуждено после драки в самолете Новосибирск – Москва

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Уголовное дело возбуждено в отношении пассажира авиарейса Новосибирск – Москва, спровоцировавшего конфликт с дракой на борту самолета, сообщили Агентству "Москва" в "Аэрофлоте".

Инцидент произошел 14 мая. Пьяный мужчина оттолкнул бортпроводника и авиатехника, пытался проникнуть в кабину пилотов, а затем затеял драку с пассажирами и прибывшими сотрудниками полиции.

В результате конфликта старший бортпроводник получил перелом ноги. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Вылет борта задержали почти на 20 минут. Пассажира сняли с рейса и доставили в отделение аэропорта Толмачево.

В "Аэрофлоте" отметили, что после привлечения пассажира к уголовной ответственности он будет включен в "черный список" авиадебоширов, которым авиакомпания имеет право отказать в дальнейших перевозках в течение года.

Ранее москвич устроил дебош на борту лайнера, летевшего из Туниса в аэропорт Домодедово. Мужчину привлекли к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство на транспорте".