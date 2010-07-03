Москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Дебошир устроил драку на борту самолета, летевшего из Туниса в Москву

Пассажир устроил дебош на борту лайнера, летевшего из Туниса в аэропорт Домодедово.

"Москвич 1982 года рождения в состоянии алкогольного опьянения во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и устроил драку с двумя бортпроводниками ", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство на транспорте".

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении авиадебошира рейса Бангкок – Москва, который во время полета угрожал экипажу и попытался покинуть самолет через аварийный люк. ЧП случилось 22 апреля. Несколько пассажиров помогли экипажу успокоить агрессивного мужчину. По прилету его передали правоохранителям.