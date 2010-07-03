По факту дебоша на рейсе Бангкок – Москва проводится проверка

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении авиадебошира рейса Бангкок – Москва, который во время полета угрожал экипажу и попытался покинуть самолет через аварийный люк. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ЧП случилось 22 апреля. Несколько пассажиров помогли экипажу успокоить агрессивного мужчину. По прилету его передали правоохранителям.

"Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам выяснить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную правовую оценку действиям авиадебошира. Ход и результаты проверки поставлены председателем СК на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказала Петренко (цитата РИА Новости).

В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК рассказали, что 22 апреля мужчина 1974 года рождения, будучи нетрезвым, оскорблял бортпроводников, кричал и в целом создавал дискомфорт для других пассажиров. На предупреждения экипажа он не реагировал. Пассажиры оказали помощь бортпроводникам. В итоге его зафиксировали в кресле до конца полета подручными средствами.

"После посадки воздушного судна в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Проведенным медицинским освидетельствованием установлено состояние алкогольного опьянения равное 0,36 мг/л", – сообщили в управлении.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ЧП.