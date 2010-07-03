По факту дебоша на рейсе Бангкок – Москва проводится проверка

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении авиадебошира рейса Бангкок – Москва, который во время полета угрожал экипажу и попытался покинуть самолет через аварийный люк. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ЧП случилось 22 апреля. Несколько пассажиров помогли экипажу успокоить агрессивного мужчину. По прилету его передали правоохранителям.
"Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам выяснить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную правовую оценку действиям авиадебошира. Ход и результаты проверки поставлены председателем СК на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказала Петренко (цитата РИА Новости).
В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК рассказали, что 22 апреля мужчина 1974 года рождения, будучи нетрезвым, оскорблял бортпроводников, кричал и в целом создавал дискомфорт для других пассажиров. На предупреждения экипажа он не реагировал. Пассажиры оказали помощь бортпроводникам. В итоге его зафиксировали в кресле до конца полета подручными средствами.
"После посадки воздушного судна в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Проведенным медицинским освидетельствованием установлено состояние алкогольного опьянения равное 0,36 мг/л", – сообщили в управлении.
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ЧП.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.