"Аэрофлот" включит дебошира с рейса Барселона – Москва в черный список

"Аэрофлот" включит дебошира с приземлившегося в Варшаве самолета Барселона – Москва в черный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Также авиакомпания намерена добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда. "Своими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета", – отметили в пресс-службе.
Инцидент произошел 14 июня на рейсе SU2639. Пассажир бизнес-класса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться требованиям экипажа и командира воздушного судна.
При задержании мужчина сопротивлялся польским правоохранителям. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в Москву. Задержка вылета составила около двух часов.
Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В "Аэрофлот" напомнили, что неоднократно предлагали дать экипажу возможность применять спецсредства сдерживания. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, его одобрили в первом чтении.
В 2018 году российским авиакомпаниям разрешили заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, вступившими в силу в июне.
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