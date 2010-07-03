Самолет Барселона – Москва направили в Варшаву из-за буйного пассажира

Вылетевший из Барселоны в Москву самолет направили в Варшаву. На борту оказался буйный пассажир. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолет SU2639 Барселона – Шереметьево направлен в Варшаву из-за буйного пассажира", – сообщили агентству.
По данным из открытых источников, рейс выполняет компания "Аэрофлот".
23 мая из-за неадекватного поведения мужчины 1987 года рождения командир экипажа самолета Москва – Симферополь запросил посадку в аэропорту вылета. Рейс встречали полицейские и врачи, которые стали оказывать помощь дебоширу.
Его самочувствие ухудшалось, и врачам не удалось его спасти. Предварительной причиной смерти мужчины назвали острую сердечную недостаточность. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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