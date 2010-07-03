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23 мая, 19:28

Москва 24 опубликовала видео с дебоширом рейса Москва – Симферополь

происшествия эксклюзив

23 мая, 19:28

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Кадры снятые пассажирами самолета Москва – Симферополь, который вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за дебошира, оказались в распоряжении Москвы 24.

На записи слышен голос девушки, которая описывает поведение мужчины на одном из рядов. По ее словам, во время полета пассажир "сошел с ума".

"Он побил телефоном своего соседа по голове. Сейчас его связывают. Надеюсь, все закончится хорошо", – говорит пассажирка.

История с возвращением самолета произошла утром 23 мая. Из-за неадекватного поведения мужчины 1987 года рождения командир экипажа запросил посадку в аэродроме вылета. Воздушное судно приземлилось через 38 минут после взлета.

На земле рейс встречали полицейские и врачи. Последние сразу начали оказывать помощь дебоширу, самочувствие которого заметно ухудшилось. В итоге медики не сумели спасти пассажира, и он умер. Предварительной причиной смерти мужчины назвали острую сердечную недостаточность.

После случившегося СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Остальные пассажиры и члены экипажа на здоровье не жаловались. В пункт назначения они отправились в 12:15.

происшествия эксклюзив

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