Летевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет Red Wings, выполнявший рейс WZ-307 Москва – Симферополь, прервал полет из-за дебошира на борту. Воздушное судно вернулось в аэропорт Домодедово, сообщает сайт авиакомпании.
Лайнер сел утром 23 мая спустя 38 минут после начала полета.
"На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. На 20-й минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт", – сказано в сообщении.
В Домодедове самолет встретили полицейские и врачи. Сейчас следователи восстанавливают ход событий.
Отмечается, что дебоширу требовалось срочное оказание медицинской помощи. Все остальные пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо. Уже в 12:15 самолет вылетел в Симферополь.
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