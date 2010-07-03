Названа причина возвращения летевшего в Москву самолета Air Astana

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Авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.

"В процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя № 1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых", – цитирует ТАСС сообщение авиаперевозчика.

Посадка самолета прошла в штатном режиме. На борту находились 125 пассажиров и восемь членов экипажа.

Пассажиры отмененного рейса вылетели в Шереметьево в 8:05 (5:05 мск) в среду, 22 мая. Специалисты определяют неисправности в воздушном судне.

5 мая SSJ 100, вылетевший из Шереметьево в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся. Катастрофа унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте лайнера.

Возбуждено уголовное дело. Среди основных версий ЧП следователи выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.