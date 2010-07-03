Названа причина возвращения летевшего в Москву самолета Air Astana

Авиалайнер Boeing 767 компании Air Astana, выполнявший рейс до Москвы, вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за неполадок в работе двигателя. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 мая.
"В процессе набора высоты на дисплее сигнализации появились сообщения о повышенной вибрации и температуры выходящих газов двигателя № 1. Экипаж перевел двигатель в режим малого газа, параметры двигателя стали в пределах допустимых", – цитирует ТАСС сообщение авиаперевозчика.
Посадка самолета прошла в штатном режиме. На борту находились 125 пассажиров и восемь членов экипажа.
Пассажиры отмененного рейса вылетели в Шереметьево в 8:05 (5:05 мск) в среду, 22 мая. Специалисты определяют неисправности в воздушном судне.
5 мая SSJ 100, вылетевший из Шереметьево в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся. Катастрофа унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте лайнера.
Возбуждено уголовное дело. Среди основных версий ЧП следователи выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.