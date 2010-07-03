Пассажиры задержанного рейса вылетят из Китая в Москву 24 мая

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российских туристов, чей рейс из Китая в Москву был задержан, планируют отправить в российскую столицу в пятницу, 24 мая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение компании-перевозчика I fly.

"Рейс Санья – Москва задержан на 36 часов по техническим причинам", – сказала собеседница агентства.

Уточняется, что рейс из Китая в Москву должен вылететь в 11 утра по местному времени.

В начале апреля вылет самолета из Домодедово в Токио задержали после анонимного сообщения о "минировании". Вылет задержали для осмотра воздушного судна.