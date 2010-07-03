Москва 24

В аэропорту Пулково задержали пассажира рейса Санкт-Петербург – Москва, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина, уже находясь в салоне самолета, стал выкрикивать, что никуда не полетит. По его словам, экипаж воздушного судна якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции сняли с рейса нарушителя спокойствия. Самолет вылетел из аэропорта на два часа позже.



В Пулково на два часа задержали рейс Петербург – Москва из-за дебошира на борту

23 марта в столичном аэропорту Домодедово был задержан голый мужчина во время посадки на рейс в Симферополь. Мужчина разделся и побежал по галерее к телетрапу. Однако попасть в самолет ему не удалось. Вылет был задержан на 15 минут.

