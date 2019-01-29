На избившего стюардессу авиадебошира завели уголовное дело

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении авиадебошира, который нанес травмы стюардессе самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Анталью, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Во вторник, 29 января, пьяный мужчина 1985 года рождения устроил дебош на борту лайнера авиакомпании "Россия", а когда стюардесса пыталась его успокоить, ударил ее.

Из-за инцидента самолет экстренно сел в Сочи. Два бортпроводника, усмирявшие пассажира, прошли медосвидетельствования, после чего продолжили полет.

Дебошир задержан. Проводятся следственные действия.