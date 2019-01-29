Усмирявшие пассажира бортпроводники "России" продолжили полет в Анталью

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Два бортпроводника авиакомпании "Россия", участвовавшие в драке с пассажиром на рейсе Санкт-Петербург – Анталья, продолжили полет после медосвидетельствования в аэропорту Сочи, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.

Пьяный пассажир устроил дебош на борту лайнера во вторник, 29 января. Мужчина вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал бортпроводников на драку.

В аэропорту Сочи пассажира передали правоохранителям, после чего самолет вылетел в Анталью.