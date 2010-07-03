Россиянин устроил драку на борту рейса из Дохи в Москву

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На борту самолета следующего из Дохи в Москву произошла драка, которую затеял россиянин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, инцидент случился при подлете к российской столице. Командир лайнера связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации.

"Несколько мужчин из числа пассажиров стали участниками драки, кабинному экипажу не удавалось разнять дерущихся", – сказал собеседник агентства.

После приземления в Домодедово на борт поднялись сотрудники полиции, которые задержали авиадебошира.

"Еще двум мужчинам, также гражданам России, на месте потребовалась медпомощь, но от госпитализации они отказались", – добавил источник.

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" открыл черный список и внес в него трех пассажиров-авиадебоширов. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. По новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в посадке на борт пассажирам, ранее внесенным "в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена".