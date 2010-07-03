В аэропорту Домодедово задержали голого мужчину

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В московском аэропорту Домодедово задержали голого мужчину, выбежавшего к трапу во время посадки на рейс в Симферополь. Об этом РИА Новости рассказал представитель авиакомпании "Уральские авиалинии".

Инцидент произошел в субботу, 23 марта, в 6:55 по московскому времени.

Мужчина разделся и побежал мимо сотрудников по галерее к телетрапу. На место происшествия вызвали полицейских, которые и задержали пассажира. Ему не удалось добежать до самолета.

В результате инцидента вылет самолета задержался на 15 минут.