Возбуждено дело после смерти снятого с рейса в Домодедово пассажира

Дебошир, из-за которого в столицу вернули летевший в Симферополь борт, умер вопреки усилиям медиков. После случившегося СК возбудил уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Расследование, ход которого по поручению председателя следственного комитета Александра Бастрыкина контролируют в центральном аппарате СК, ведется по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Утром 23 мая рейс Москва – Симферополь вернулся в аэропорт Домодедово из-за неадекватного поведения и ухудшения самочувствия пассажира 1987 года рождения.
На земле лайнер встречали медики, которые пытались спасти мужчину, но не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. При этом внешних признаков насильственной смерти не было.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и точную причину смерти пассажира.
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