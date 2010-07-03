Снятый с рейса авиадебошир умер в машине скорой помощи

Фото: телеграм-канал Mash

Пассажир, из-за поведения которого в Домодедово вернули рейс, умер после задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В автомобиле медицинской службы он умер. Причина смерти устанавливается", – заявил источник.

Ранее сообщалось, что на борту Red Wings мужчина создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров. Командир воздушного судна был вынужден на 20-й минуте вернуться в аэропорт.

В итоге лайнер приземлился в аэропорт спустя 38 минут после начала полета. Самолет в Домодедове встретили полицейские и команда врачей.

Отмечается, что дебоширу требовалось срочное оказание медицинской помощи. Все остальные пассажиры и члены экипажа чувствовали себя хорошо. Уже в 12:15 самолет вылетел в Симферополь.

По данным Mash, после того, как авиадебошир начал кидать вещи по салону и развел панику, на борту завязалась драка. В результате мужчине проломили голову и связали ремнями.